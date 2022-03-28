"А в Украине умирают люди". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" отреагировала на новости об избившем ведущего церемонии "Оскар" Смите

"А в других новостях... в Украине умирают люди", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Доэрти 24 февраля была одной из первых голливудских знаменитостей, кто осудил нападение РФ на Украину. 12 марта она призвала не только молиться за украинцев, но и оказывать им реальную поддержку.

Церемония вручения премии "Оскар 2022" состоялась в ночь на 28 марта. Смит получил "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.

Еще до награждения актер ударил по лицу комика Рока, неудачно пошутившего по поводу внешности его супруги, певицы и актрисы Джады Пинкетт.