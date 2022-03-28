"А в Украине умирают люди". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" отреагировала на новости об избившем ведущего церемонии "Оскар" Смите

"А в других новостях... в Украине умирают люди", – написала она.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Доэрти 24 февраля была одной из первых голливудских знаменитостей, кто осудил нападение РФ на Украину. 12 марта она призвала не только молиться за украинцев, но и оказывать им реальную поддержку.
Церемония вручения премии "Оскар 2022" состоялась в ночь на 28 марта. Смит получил "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.
Еще до награждения актер ударил по лицу комика Рока, неудачно пошутившего по поводу внешности его супруги, певицы и актрисы Джады Пинкетт.