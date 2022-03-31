"Z, V, O – свастика XXI века". В Раде хотят ввести уголовное наказание за символику поддержки вторжения России

Документ предлагает дополнить ст. 436-1 Уголовного кодекса об изготовлении и распространении нацистской и коммунистической символики, приравняв к ним символику поддержки российского вторжения в Украину.

Согласно проекту, символика поддержки военной агрессии России против Украины – это символика, включающая флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи, в которых изображается символика, размещаемая на военной технике Российской Федерации во время военной агрессии против Украины.

В частности, речь об отметках Z, V и O. В пояснительной записке к законопроекту депутаты называют эти символы "свастикой XXI века". Их использования в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Законопроект предусматривает, что такая символика может применяться только для экспозиций музеев, тематических выставок, в Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на разных носителях информации, в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов, в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера и в произведениях искусства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)