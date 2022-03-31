Компания Samsung убрала букву Z из названий своих телефонов в Украине и Прибалтике

Производитель уже отказался от брендинга с буквой Z на своих официальных сайтах для Литвы, Латвии и Эстонии. Теперь там смартфон со складным экраном Galaxy Z Fold3 5G называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G – Galaxy Flip3 5G.

Аналогичный ребрендинг компания провела и на своем украинском сайте.

По данным журналистов, вскоре компания может изменить названия смартфонов на своих сайтах по всей Европе. В самой Samsung официальных заявлений на этот счет пока не делали.