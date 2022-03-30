Германия запретила демонстрацию символа Z в качестве поддержки вторжения России в Украину

Представитель МВД Германии отметил, что российская война в Украине – это преступление и "любой, кто публично одобряет эту агрессивную войну, может быть привлечен к уголовной ответственности". За этим следят федеральные органы безопасности.
Он уточнил, что сама буква Z не запрещена, однако ее использование для публичного одобрения войны России против Украины будет наказуемо.
Ранее несколько земель в составе ФРГ, в том числе Нижняя Саксония и Бавария, предупредили об уголовном наказании для тех, кто использует Z как символ поддержки российских военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Изначально буква Z в контексте военных действий РФ в Украине означала маркировку техники оккупантов. Техника восточного военного округа РФ была помечена этой буквой, а техника из Крыма – буквой Z в квадрате.
В дальнейшем Z, как и некоторые другие маркировки техники РФ (например V – морская пехота) стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ стали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.