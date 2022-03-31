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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба призвал Ritter Sport покинуть Россию. Компания пообещала отдавать всю прибыль из РФ на благотворительность

В Ritter Sport заявили, что несут ответственность перед своими сотрудниками, а РФ самый важный рынок сбыта марки после Германии
В Ritter Sport заявили, что несут ответственность перед своими сотрудниками, а РФ – самый важный рынок сбыта марки после Германии
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к компании Ritter Sport, отказавшейся уходить с российского рынка, с призывом "сохранить имя и прибыль своего бренда". Сообщение об этом он опубликовал 30 марта в Twitter.

По словам Кулебы, Ritter Sport отказывается покинуть Россию, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании.

"Однако пребывание в России чревато худшими последствиями, такими как фатальный ущерб репутации. Хватит спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните имя и прибыль вашего бренда", – написал министр. 

После этого компания разместила на своем сайте заявление, в котором подчеркнула, что "самым решительным образом осуждает жестокую агрессию российской армии в Украине и желает, чтобы она наконец прекратилась". 

При этом в компании заявили, что являются "семейным бизнесом среднего размера с 1750 сотрудниками и производственными мощностями в Германии и Австрии".

"Россия – наш самый важный рынок сбыта после Германии. Мы осознаем ту ответственность, которую несем перед нашими сотрудниками и их семьями, и которую мы чувствуем перед народом Украины. Чувство ответственности для нас важнее прибыли", – говорится в сообщении.

В Ritter Sport подчеркнули, что, чтобы обеспечить рабочие места и средства к существованию многим семьям, выращивающим какао, продолжают поставлять шоколад в РФ, но приостановили все инвестиции в Россию и рекламу на российском рынке. Всю прибыль от текущего бизнеса в России, подчеркнули в компании, жертвуется организациям, занимающимся гуманитарной помощью.

"Мы понимаем, что никого не переубедим этим. Однако нам важно открыто и честно делиться с вами своими мотивами, как вы привыкли к этому в Ritter Sport", – добавили в компании. 

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть супермаркетов Auchan и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Теги: Россия, Германия, санкции, бизнес, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, шоколад
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