Кулеба призвал Ritter Sport покинуть Россию. Компания пообещала отдавать всю прибыль из РФ на благотворительность

В Ritter Sport заявили, что несут ответственность перед своими сотрудниками, а РФ – самый важный рынок сбыта марки после Германии Фото: depositphotos.com

По словам Кулебы, Ritter Sport отказывается покинуть Россию, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании.

"Однако пребывание в России чревато худшими последствиями, такими как фатальный ущерб репутации. Хватит спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните имя и прибыль вашего бренда", – написал министр.

Ritter Sport refuses to pull out of Russia citing possible ‘serious effects’ for the company. However, remaining in Russia brings worse effects, such as a fatal damage to reputation. Stop sponsoring war crimes, Ritter Sport. Save your brand’s name and profits. #BoycottRitterSport pic.twitter.com/cx0t3KNAHV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2022

После этого компания разместила на своем сайте заявление, в котором подчеркнула, что "самым решительным образом осуждает жестокую агрессию российской армии в Украине и желает, чтобы она наконец прекратилась".

При этом в компании заявили, что являются "семейным бизнесом среднего размера с 1750 сотрудниками и производственными мощностями в Германии и Австрии".

"Россия – наш самый важный рынок сбыта после Германии. Мы осознаем ту ответственность, которую несем перед нашими сотрудниками и их семьями, и которую мы чувствуем перед народом Украины. Чувство ответственности для нас важнее прибыли", – говорится в сообщении.

В Ritter Sport подчеркнули, что, чтобы обеспечить рабочие места и средства к существованию многим семьям, выращивающим какао, продолжают поставлять шоколад в РФ, но приостановили все инвестиции в Россию и рекламу на российском рынке. Всю прибыль от текущего бизнеса в России, подчеркнули в компании, жертвуется организациям, занимающимся гуманитарной помощью.

"Мы понимаем, что никого не переубедим этим. Однако нам важно открыто и честно делиться с вами своими мотивами, как вы привыкли к этому в Ritter Sport", – добавили в компании.