От рук российских оккупантов в Украине погибли 148 детей, 232 получили ранения – Офис генпрокурора

Данные о погибших и раненых детях не окончательные, поскольку отсутствует возможность проведения следственных действий в местах проведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях, отмечают в Офисе генпрокурора Фото: ua.depositphotos.com

"И эти цифры не окончательные, поскольку отсутствует возможность проведения первоочередных следственных действий, осмотра территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – отмечается в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в Киевской области – 69, в Донецкой – 57, в Харьковской – 53, в Черниговской – 41, в Николаевской – 30, в Луганской – 30, в Запорожской – 22, в Херсонской – 27, в Сумской – 16, в Житомирской – 15.



В Киеве от действий захватчиков пострадали 16 детей.

Из-за бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 797 учебных заведений, 76 из них разрушены полностью. Самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и в столице, сообщает Офис генпрокурора.

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