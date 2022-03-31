ООН подтверждает гибель 1232 мирных жителей в Украине с начала вторжения РФ, но реальные цифры выше

1935 человек, по денным ООН, были ранены.
Погибло 112 детей, 149 были ранены.
"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – заявили в пресс-службе.
В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
"Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Ирпеня (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – говорится в сообщении.
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По состоянию на 24.00 29 марта ООН подтверждала данные о 1189 погибших мирных жителях и 1901 раненом.
"Увеличение цифр в этом обновлении по сравнению с предыдущим обновлением не следует приписывать жертвам среди гражданского населения, которые произошли только 30 марта, поскольку в течение дня УВКПЧ также подтвердило потери, которые произошли в предыдущие дни", – заявили в пресс-службе 31 марта.