Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2022
 
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Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал

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Рэпер Face: Я презираю всех "котов Леопольдов" и не считаю полноценными высказывания, сказанными в духе "только бы не было войны"
Рэпер Face: Я презираю всех "котов Леопольдов" и не считаю полноценными высказывания, сказанными в духе "только бы не было войны"
Фото: facepublicenemy / Instagram

Покинувший РФ российский рэпер Face (Иван Дремин) в интервью российскому журналисту Юрию Дудю заявил, что его коллега Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) вызывает у него спорные ощущения. По мнению Дремина, он относится к тем людям, которые умеют договариваться со всеми. Запись разговора Дремина с Дудем опубликована 30 марта на YouTube-канале "вДудь".

Комментируя эмиграцию коллеги в Дубай (ОАЭ) из-за уголовного дела по факту якобы пропаганды наркотиков, Дремин заявил, что музыканты не должны покидать страну из-за преследований. 

"Да, такого быть не должно, не должны музыканты уезжать из страны потому, что они что-то поют. Ну какой Morgenshtern – торговец наркотиками? Но при этом у меня спорное ощущение по поводу него. Он один из тех людей, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если он это уже сделал или сделает в ближайшее время",  заявил рэпер Face. 

В частности, он намекнул, что созданный в начале 2022 года Telegram-канал Morgenshtern якобы связан с людьми, которые занимаются политической рекламой, а комментируя видео артиста на антивоенную песню "12"рэпер Face назвал коллегу котом Леопольдом. 

В песне артист использовал цитату основателя интернет-здания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона в адрес российских оккупантов в Украине: "П…здуйте на х…й отсюда, ...баные пидорасы!", а также запись телефонного разговора украинского саундпродюсера Владислава Палагина с матерью во время войны. 

"Я презираю всех "котов Леопольдов" и не считаю полноценными высказывания, сказанными в духе "только бы не было войны". Концовка видео показалась мне позорной. Как ты, битмейкер Палагин, как украинец можешь такому чудаку отдать для клипа голосовые сообщения своей мамы, над которой бомбы летают?" – отметил Дремин. 

Он подчеркнул, что знаменитости должны говорить прямо о войне РФ против Украины, и заявил, что Morgenshtern отсиживается на двух стульях.

ВИДЕО
Видео: вДудь / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Morgenshtern (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

Осенью 2021 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". После этого Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ.

10 декабря Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели почти 16 млн раз.

8 февраля 2022 года российские СМИ со ссылкой на окружение артиста написали, что он эмигрировал из РФ за границу на ПМЖ.

9 февраля стало известно, что полиция Набережных Челнов (Татарстан) открыла административное дело в отношении Morgenshtern по подозрению в пропаганде и незаконной рекламе наркотиков в ранее опубликованных клипах на три композиции. В рамках этого дела специалисты провели экспертизу клипов и пришли к выводу, что татуировка на груди певца является изображением конопли, а его ролики "формируют ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопли и достижением успеха". Певец, реагируя на это, назвал экспертов "ботаниками".

Теги: война России против Украины, Morgenshtern, рэпер Face
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