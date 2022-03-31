  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал

Рэпер Face: Я презираю всех "котов Леопольдов" и не считаю полноценными высказывания, сказанными в духе "только бы не было войны" Фото: facepublicenemy / Instagram

Комментируя эмиграцию коллеги в Дубай (ОАЭ) из-за уголовного дела по факту якобы пропаганды наркотиков, Дремин заявил, что музыканты не должны покидать страну из-за преследований.

"Да, такого быть не должно, не должны музыканты уезжать из страны потому, что они что-то поют. Ну какой Morgenshtern – торговец наркотиками? Но при этом у меня спорное ощущение по поводу него. Он один из тех людей, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если он это уже сделал или сделает в ближайшее время", – заявил рэпер Face.

В частности, он намекнул, что созданный в начале 2022 года Telegram-канал Morgenshtern якобы связан с людьми, которые занимаются политической рекламой, а комментируя видео артиста на антивоенную песню "12", рэпер Face назвал коллегу котом Леопольдом.

В песне артист использовал цитату основателя интернет-здания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона в адрес российских оккупантов в Украине: "П…здуйте на х…й отсюда, ...баные пидорасы!", а также запись телефонного разговора украинского саундпродюсера Владислава Палагина с матерью во время войны.

"Я презираю всех "котов Леопольдов" и не считаю полноценными высказывания, сказанными в духе "только бы не было войны". Концовка видео показалась мне позорной. Как ты, битмейкер Палагин, как украинец можешь такому чудаку отдать для клипа голосовые сообщения своей мамы, над которой бомбы летают?" – отметил Дремин.

Он подчеркнул, что знаменитости должны говорить прямо о войне РФ против Украины, и заявил, что Morgenshtern отсиживается на двух стульях.

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Видео: вДудь / YouTube

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