"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ

Morgenshtern: Мы набираем команду горячих ребят, которые готовы с нами строить прекрасное СМИ будущего Фото: morgen_shtern / Instagram

По словам рэпера, он выбрал для своего СМИ такое название, чтобы избежать ассоциаций с самим собой, так как его считают "чуть ли не иностранным агентом и врагом нации".

"Я работал над новым проектом. В общем, я за...бался читать однообразные, скучные, желтушные СМИ и решил сделать свое. Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемасами. Свое СМИ", – заявил певец.

Артист отметил, что проект запускается в тестовом режиме.

"Мы набираем команду горячих ребят, которые готовы с нами строить прекрасное СМИ будущего", – подытожил рэпер, оставив ссылку на свой Telegram-канал. В шапке канала отмечается, что он был создан еще в 2018 году.

Скриншот: morgen_shtern / Instagram