"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ

По словам рэпера, он выбрал для своего СМИ такое название, чтобы избежать ассоциаций с самим собой, так как его считают "чуть ли не иностранным агентом и врагом нации".
"Я работал над новым проектом. В общем, я за...бался читать однообразные, скучные, желтушные СМИ и решил сделать свое. Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемасами. Свое СМИ", – заявил певец.
Артист отметил, что проект запускается в тестовом режиме.
"Мы набираем команду горячих ребят, которые готовы с нами строить прекрасное СМИ будущего", – подытожил рэпер, оставив ссылку на свой Telegram-канал. В шапке канала отмечается, что он был создан еще в 2018 году.
24 ноября 2021 года Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ. Это произошло после того, как глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи".
10 декабря Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели более 12 млн раз.