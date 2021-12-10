  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео

Morgenshtern: Уехал из России, ведь там стало холодно Фото: morgen_shtern / Instagram

В новом треке артист впервые после отъезда из России и обвинений в торговле наркотиками со стороны главы Следственного комитета РФ (СК) Александра Бастрыкина комментирует эти события.

"Уехал из России, ведь там стало холодно. Я пока не хочу лететь домой, но когда-то прилечу", – заявил певец.

На обвинения в торговле наркотиками артист ответил строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим е...алом".

В клипе использованы фрагменты видео, которые были сняты в Дубае (ОАЭ). В ролике также запечатлена супруга музыканта, блогер Диляра.

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Видео: MORGENSHTERN / YouTube