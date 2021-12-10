  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

№5. "Я в соцсетях торгую лишь своим е…альником"

На пятом месте по популярности новый клип российского рэпера и хип-хоп-исполнителя Morgenshtern "Домой". Вместе с 23-летним певцом в клипе снялась и его жена Диляра. Супруги показывают свой отдых а Арабских Эмиратах.

Начинается клип с репортажа о том, что Morgenshtern покинул Россию через Беларусь после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил музыканта "в торговле наркотиками в соцсетях".

"Я в соцсетях торгую лишь своим е…альником", – поет на видео Morgenshtern.

У клипа больше 2,4 млн просмотров.

ВИДЕО

Видео: MORGENSHTERN / YouTube

№4. Интерпретация переговоров Байдена и Путина

На четвертом месте рейтинга – выступление бывшего народного депутата Украины от Оппозиционного блока, лидера партии "Наши" Евгения Мураева на его собственном канале. На видео, набравшем около 690 тыс. просмотров, 45-летний политик уверяет, что переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 7 декабря стали "абсолютным поражением украинской власти".

ВИДЕО

Видео: НАШ / YouTube

№3. Русскоязычное юмористическое шоу без политики

На третьей строке рейтинга – очередной выпуск русскоязычного юмористического шоу "Что было дальше?", которое выходит на YouTube-канале LABELCOM. В студии шесть шоуменов в течение двух часов шутят на все темы, кроме политики. У видео почти 18 млн просмотров.

ВИДЕО

Видео: LABELCOM / YouTube

№2. "Свою президентскую каденцию он не добудет"

На втором месте новый выпуск украинской программы "Мир наизнанку", которая выходит на телеканале "1+1". На этот раз автор и ведущий Дмитрий Комаров отправился в Карпаты на поиск "уникальных жителей украинских гор – мольфаров".

В выпуске мольфарка Мария Цвилынив предсказала будущее президента Украины Владимира Зеленского. Женщина рассказала, что за президентом "кто-то очень следит". Комаров уточнил, находится ли президент в опасности, мольфарка ответила утвердительно.

"Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять свои обещания. Что обещал, ничего не выполняет. Жаль его. На него зло есть от других. Если бы он вылил воск, то все бы стало понятно", – отметила Цвилынив.

Мольфарка предсказала, что на перевыборах команда президента проиграет, а "к власти придут старые". На данный момент у видео больше 1,3 млн просмотров.

ВИДЕО

Видео: МИР НАИЗНАНКУ / YouTube

№1. "В России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером – обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу"

На первом месте самых просматриваемых видео последних дней – документальный фильм российского журналиста и блогера Юрия Дудя о пытках в тюрьмах РФ.

"В России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером – обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра – сознаваться в преступлении, которого не совершал", – говорит Дудь в прологе к видео.

В фильме рассказывают конкретные истории пыток в России, рассматривают вопросы, как оправдывают пытки сами полицейские, как и кто в РФ борется с пытками, как можно их избежать, почему на них не реагирует Путин и существуют ли честные полицейские.

У видео больше 6 млн просмотров.

ВИДЕО