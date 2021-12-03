Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
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"Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube

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Интервью с популярным украинским блогером Юлией Вербинец возглавило самые популярные видео последних дней
Интервью с популярным украинским блогером Юлией Вербинец возглавило самые популярные видео последних дней
Фото: verbaaa.verbaaa / Instagram

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

№5 и №3. "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад"

На пятом и третьем месте сегодняшнего рейтинга самых просматриваемых видео – украинский сериал "Родная мачеха" (другое название – "Мать и мачеха") от телеканала СТБ. Премьера состоялась 22 ноября 2021 года. Суммарно оба видео на данный момент набрали больше 650 тыс. просмотров.

"Размеренная семейная жизнь дизайнера-архитектора Марии Ветровой неожиданно превращается в сущий ад. Ее обвиняют в заказном убийстве собственного мужа. И хотя ее вина не доказана, девушку арестовывают. Позднее ее отпускают под залог, но Марию ждет череда новых проблем. Свекровь выгоняет ее из дома. Только дети и отец верят в то, что она не совершала преступления..." – указывается в описании сериала.

ВИДЕО
Видео: Rich / YouTube

№4. "Манчестер Юнайтед" vs "Арсенал"

На четвертой строке рейтинга обзор футбольного матча 14-го тура Английской премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Матч, который прошел 2 декабря, завершился со счетом 3:2. Видео продолжительностью почти четыре минуты с самыми яркими моментами матча набрало больше 185 тыс. просмотров.

ВИДЕО
Видео: Setanta Sports Ukraine / YouTube

№2. "Как Ахметов ищет кандидатов в президенты"

На втором месте – расследование журналиста издания "Украинская правда" (УП) Михаила Ткача "Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты". У видео почти 900 тыс. просмотров. В центре сюжета – празднование дня рождения украинского телеведущего Савика Шустера в Литве. На праздник приехали многие известные лица, в том числе бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон с супругой, главным редактором издания Алесей Бацман, доктор и телеведущий Евгений Комаровский и другие.

В расследовании УП отмечается, что гости дня рождения Шустера вылетели в Вильнюс из Борисполя 21 ноября на чартерном рейсе, а вернулись в Украину 23 ноября. 22 ноября, по данным издания, в Вильнюс также прилетел самолет украинского миллиардера Рината Ахметова. Журналисты опубликовали кадры, снятые скрытой камерой, как гости Шустера прогуливаются по улицам Вильнюса, а затем отмечают день рождения в одном из ресторанов города. Авторы расследования подчеркнули, что Ахметова среди гостей вечеринки не было, но по данным источника "Украинской правды" "в политических кругах", в Вильнюсе он якобы обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах. С кем именно, издание не уточнило.

Материал появился на фоне слухов о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Ахметовым, который считается самым богатым гражданином Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

Гордон отреагировал на расследование, опубликовав новые снимки с дня рождения Шустера и написав: "Публикую то, что Ткач побоялся дать".

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube

№1. "Скандалы с блогерами и развод в Instagram"

Возглавляет самые просматриваемые видео последних дней интервью с популярным украинским блогером Юлией Вербинец для YouTube-канала "Ходят слухи". В Instagram у 18-летней Вербинец почти 985 тыс. подписчиков. Блогерскую "карьеру" она начала в 11 лет.

"В этом интервью Юля расскажет не только про скандалы, популярность и заработок в Instagram, но и про детство в Ивано-Франковске и отношения с родителями, любовь к ссорам и потребность выделиться, зависть и хейт, комплексы, резкий набор веса и многое другое", – говорится в описании к видео, которое меньше чем за сутки набрало свыше полумиллиона просмотров.

ВИДЕО
Видео: Ходят Слухи / YouTube
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