"Если правильно подключить к Юрию Дудю ток..." Дудь выпустил фильм о пытках в России. Видео

Дудь подчеркнул, что пытки в России могут угрожать и тем, кто "никогда не имел проблем с законом" Скриншот: вДудь / YouTube

По словам Дудя, главной причиной нового выпуска стала недавняя публикация проектом Gulagu.net архива видео, снятых в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на которых заключенных жестоко пытают, избивают и подвергают насилию.

Автор фильма отметил, что публикация видео с издевательствами над заключенными не вызвала "широкого общественного резонанса в России", поскольку "далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы". Однако, по мнению Дудя, пытки в стране могут угрожать даже тем, кто "никогда не сидел в тюрьме, никогда не имел проблем с законом".

"В России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером – обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра – сознаваться в преступлении, которого не совершал", – отметил журналист.

В фильме рассказывают конкретные истории пыток в России, рассматривают вопросы, как оправдывают пытки сами полицейские, как и кто в РФ борется с пытками, как можно их избежать, почему на них не реагирует президент РФ Владимир Путин и существуют ли честные полицейские.

"Если правильно подключить к Юрию Дудю ток, то к утру [он признается] в распятии Христа, убийстве [президента США Джона] Кеннеди, [российского журналиста] Влада Листьева", – отметил основатель "Комитета против пыток" Юрий Каляпин.