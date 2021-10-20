Российского журналиста Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков

Судья Зюзинского районного суда Москвы признал Дудя виновным в нарушении ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ (пропаганда наркотиков в интернете), назначив максимально возможный штраф.
Дудь на заседании суда не присутствовал. Его адвокат заявил журналистам, что решение о наложении штрафа будет обжаловано.
Дело на Дудя открыли в апреле 2021 года по жалобе "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, дочери сенатора РФ Елены Мизулиной. Она просила проверить на наличие пропаганды наркотиков интервью Дудя с рэпером Morgenshtern и блогером Ивангаем.