Российского журналиста Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков

Адвокат Дудя заявил, что решение суда будет обжаловано Скриншот: вДудь / YouTube

Судья Зюзинского районного суда Москвы признал Дудя виновным в нарушении ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ (пропаганда наркотиков в интернете), назначив максимально возможный штраф.

Дудь на заседании суда не присутствовал. Его адвокат заявил журналистам, что решение о наложении штрафа будет обжаловано.