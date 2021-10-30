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Каждый пятый гражданин России считает, что есть обстоятельства, при которых пытки допустимы – соцопрос

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20% опрошенных граждан РФ считают, что в некоторых обстоятельствах пытки людей допустимы
20% опрошенных граждан РФ считают, что в некоторых обстоятельствах пытки людей допустимы
Фото: depositphotos.com

В России каждый пятый гражданин считает допустимым применение пыток. Об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-центра", проведенного 21–27 октября 2021 года.

66% россиян считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

20% опрошенных граждан РФ считают, что пытки допустимы. Из них 11% думают, что пытать людей можно только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни других людей, 9% – что можно пытать тех, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

89% опрошенных не бывали в местах заключения, в следственном изоляторе или камерах предварительного заключения. У 4% есть друзья или родственники, которые были в СИЗО, КПЗ и ИВС, 4% отметили, что их друзьям или родственникам приходилось быть в местах отбывания наказания.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

В октябре 2018 года на вопрос о допустимости избиения и издевательства над заключенными в колониях отрицательно ответили 57% россиян, 28% опрошенных считали, что в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу, 7% опрошенных думали, что заключенные не в праве рассчитывать на нормальное отношение к себе.

Контекст:

4 октября глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики допрашивали и обыскивали его, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где попросил политическое убежище.

23 октября стало известно, что Савельева объявили в розыск в России. Как пишет "РИА Новости", саратовский суд заочно арестовал мужчину на два месяца со дня фактического задержания. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации во время пребывания в колонии.

Теги: Россия, тюрьма, СИЗО, соцопрос, заключенные, пытки, Левада-центр, насилие, избиение, тюрьмы
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