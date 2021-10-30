Каждый пятый гражданин России считает, что есть обстоятельства, при которых пытки допустимы – соцопрос

66% россиян считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

20% опрошенных граждан РФ считают, что пытки допустимы. Из них 11% думают, что пытать людей можно только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни других людей, 9% – что можно пытать тех, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Инфографика: levada.ru

89% опрошенных не бывали в местах заключения, в следственном изоляторе или камерах предварительного заключения. У 4% есть друзья или родственники, которые были в СИЗО, КПЗ и ИВС, 4% отметили, что их друзьям или родственникам приходилось быть в местах отбывания наказания.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

В октябре 2018 года на вопрос о допустимости избиения и издевательства над заключенными в колониях отрицательно ответили 57% россиян, 28% опрошенных считали, что в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу, 7% опрошенных думали, что заключенные не в праве рассчитывать на нормальное отношение к себе.