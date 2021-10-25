Пыткам в российской тюремной больнице подверглись около сотни заключенных – программист Савельев

Савельев был заключенным саратовской тюрьмы и провел там семь лет Фото: RFI на русском / YouTube

Савельев сам был заключенным саратовской тюрьмы и провел там семь лет. Из них пять лет он работал в тюремной больнице и обслуживал камеры и видеорегистраторы. При этом первые два года его не допускали к камерам.

По его словам, за это время через пытки в больнице прошли около сотни человек.

Отвечая на вопрос журналистов, почему частым видом пыток было сексуальное насилие, Савельев сказал "это сразу ломает человека, ломает всякую волю к сопротивлению".

Пытками занимались другие заключенные, которых назначали сотрудники тюрьмы. Савельев выдавал им регистратор, а когда его ему возвращали, то проверял, сохранилась ли запись и все ли хорошо со звуком. Потом от руководства поступала команда: просто стереть или записать на флешку, которую относили вышестоящим руководителям.