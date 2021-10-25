ГОРДОН
 
 
МИР

Пыткам в российской тюремной больнице подверглись около сотни заключенных – программист Савельев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Савельев был заключенным саратовской тюрьмы и провел там семь лет
Савельев был заключенным саратовской тюрьмы и провел там семь лет
Фото: RFI на русском / YouTube

В областной туберкулезной больнице №1 Саратова (Россия) через пытки и изнасилования прошли около 100 человек. Об этом 22 октября в интервью "Радио Свобода" рассказал программист Сергей Савельев, который слил правозащитникам видео этих пыток.

Савельев сам был заключенным саратовской тюрьмы и провел там семь лет. Из них пять лет он работал в тюремной больнице и обслуживал камеры и видеорегистраторы. При этом первые два года его не допускали к камерам.

По его словам, за это время через пытки в больнице прошли около сотни человек. 

Отвечая на вопрос журналистов, почему частым видом пыток было сексуальное насилие, Савельев сказал "это сразу ломает человека, ломает всякую волю к сопротивлению".

Пытками занимались другие заключенные, которых назначали сотрудники тюрьмы. Савельев выдавал им регистратор, а когда его ему возвращали, то проверял, сохранилась ли запись и все ли хорошо со звуком. Потом от руководства поступала команда: просто стереть или записать на флешку, которую относили вышестоящим руководителям.

Контекст:

4 октября глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики водили его на допрос и обыскивали, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где запросил политическое убежище.

23 октября в России объявила Савельева в розыск, готовятся документы для его ареста.

Теги: Россия, тюрьма, заключенные, изнасилование, пытки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской
  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской
"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы
"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы
"Дыни просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини
"Дыни – просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини
  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта
  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта
"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь
"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь
"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз
"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз
  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой
  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой
"Очень полезно для тела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в расстегнутой блузке
"Очень полезно для тела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в расстегнутой блузке
  Пикалов о Зеленском: У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. Старые телефоны, которые были, – их нет. Ушли в прошлое
  Пикалов о Зеленском: У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. Старые телефоны, которые были, – их нет. Ушли в прошлое
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
  "Совсем не смешно", "Юмор тупее некуда". Звезда "Женского квартала" Сопонару на "Танцах со звездами" бросила в лицо Дикусару торт. Видео
  "Совсем не смешно", "Юмор тупее некуда". Звезда "Женского квартала" Сопонару на "Танцах со звездами" бросила в лицо Дикусару торт. Видео
  "Я в положении". Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар сообщила о беременности
  "Я в положении". Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар сообщила о беременности
"Это сын? Думала, мужик какой то здоровый такой". Джанабаева показала старшего сына от Меладзе
"Это сын? Думала, мужик какой то здоровый такой". Джанабаева показала старшего сына от Меладзе
  "Красивая девушка и животик". Ани Лорак засветила голый торс
  "Красивая девушка и животик". Ани Лорак засветила голый торс
"Настя, не просри этого красавчика". Волочкова показала, как съездила с новым любовником в монастырь
"Настя, не просри этого красавчика". Волочкова показала, как съездила с новым любовником в монастырь
"Бабушка пытается ...бабельность втюхать" 57-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами
"Бабушка пытается ...бабельность втюхать" 57-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS