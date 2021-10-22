"Со шконки упадешь или в камере повесишься". Сливший видео пыток в российских тюрьмах программист рассказал об угрозах

По словам программиста, после освобождения он решил слетать в Новосибирск к друзьям. Однако во время пересадки в аэропорту Пулково к нему подошли несколько человек в штатском и обыскали его вещи, пытаясь найти там флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Однако ничего такого у него с собой тогда не было.
После этого Савельева отвели на допрос и прямо сказали, что читали его переписки, прослушивали телефон и знают о сотрудничестве с правозащитным центром Gulagu.net – именно туда программист отправил все полученные видео пыток.
Правоохранители требовали, чтобы программист сотрудничал с ними. Ему угрожали тем, что Савельев в любом случае за свои действия попадет в тюрьму, где может "упасть со шконки со второго яруса или в камере повеситься".
За сотрудничество программисту обещали меньший срок – до четырех лет по статье о разглашении гостайны. В случае отказа ему угрожали предъявить обвинения в шпонаже, наказание за который предусматривает от 10 до 20 лет тюрьмы.
Позже Савельева отпустили, но пытались держать с ним связь и писали в мессенджеры. Программист считает, что его отпустили, так как не имели прямых доказательств того, что он вынес видеозаписи из тюрьмы. После этого случая Савельев решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где запросил политическое убежище.
4 октября основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.
По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.
5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.
После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.