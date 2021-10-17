Программист, передавший видео пыток и изнасилований в тюрьмах России, попросил политубежища во Франции

Правозащитники уверяют, что это тот самый Сергей, который передал видео пыток, и что он теперь в Париже Фото: Gulagu.net / Telegram

Информация об этом появилась поздно ночью 16 октября в Telegram-канале организации. К сообщению приложена и фотография Сергея в аэропорту Шарль-де-Голь в Париже.

"Молодой белорус, прошедший сам через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты пять лет в самой известной российской пыточной ОТБ-1 [областной туберкулезной больнице №1] Саратова, передавший секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью, чтобы спасти других и остановить страшные пытки, теперь в Европе, на земле, где уважают права человека и демократию", – говорится в сообщении.