В России назвали имя человека, слившего видео пыток заключенных

"Его зовут Сергей Савельев, теперь мы можем называть его имя. Мы с Сергеем по соображениям безопасности, по нашему действующему протоколу безопасности в отношении наших источников, не сообщали его фамилию прессе, не публиковали фотографию до его прилета во Францию", – рассказал он.

Осечкин рассказал, что фамилию Савельева скрывали, чтобы российские спецслужбы не смогли помешать ему выехать из РФ в страну, где он мог бы находиться в безопасности.

"На данный момент ряд разработчиков-активистов дают подробные признательные показания. Они признаются не только в том, что били, насиловали, снимали это на видеорегистраторы, но также ряд из них рассказывают о том, как они убивали людей, как происходили убийства, которые впоследствии скрывались под видом суицидов и несчастных случаев", – добавил правозащитник.

По его словам, программист смог вывезти из страны два терабайта данных о пытках. Правозащитники их уже проанализировали и предоставили к ним доступ международным журналистам-расследователям.