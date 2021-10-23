В РФ объявили в розыск программиста, распространившего видео пыток в российских тюрьмах

По данным "Радио Свобода", ФСБ и МВД РФ готовят документы для ареста программиста, покинувшего пределы РФ, и его экстрадиции в Россию.

Представители российского правозащитного проекта Gulagu.net, которым Савельев передавал видео, считают, что "российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог миру узнать о преступлениях против человечества и против человечности".

"Это решение политическое 100%, и санкцию на это давал [президент] Владимир Путин. Это их ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях. Их следующим шагом будет подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить этой международной организации ввести мораторий на участие РФ в Интерполе до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осужденных", – заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

РБК отмечает, что в базе МВД РФ Савельев указан как "разыскивается по статье УК".