Сливший видео с пытками заключенных в РФ программист рассказал, как ему удалось вынести записи из тюрьмы

Савельев обслуживал камеры и видеорегистраторы в тюремной больнице. Поэтому у него был доступ к различным флешкам и жестким дискам, на которые он и записал видео с пытками.
По его словам, он знал, каким путем его будут выводить из тюрьмы во время освобождения. Все эти носители Савельев потом спрятал недалеко от выхода. Поэтому на досмотре у него ничего не нашли, а жесткие диски он подобрал позже.
4 октября Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.
По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.
5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.
После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.
Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики водили его на допрос и обыскивали, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где запросил политическое убежище.
23 октября в России объявила Савельева в розыск, готовятся документы для его ареста.