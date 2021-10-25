Сливший видео с пытками заключенных в РФ программист рассказал, как ему удалось вынести записи из тюрьмы

Савельев обслуживал камеры и видеорегистраторы в тюремной больнице. Поэтому у него был доступ к различным флешкам и жестким дискам, на которые он и записал видео с пытками.

По его словам, он знал, каким путем его будут выводить из тюрьмы во время освобождения. Все эти носители Савельев потом спрятал недалеко от выхода. Поэтому на досмотре у него ничего не нашли, а жесткие диски он подобрал позже.