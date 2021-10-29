Россия объявит в международный розыск программиста, обнародовавшего видеоархив с пытками в колониях

Сроки объявления Савельева в розыск в МВД не уточнили.

Контекст:

4 октября глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики допрашивали и обыскивали его, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где попросил политическое убежище.

23 октября стало известно, что Савельева объявили в розыск в России. Как пишет "РИА Новости", саратовский суд заочно арестовал мужчину на два месяца со дня фактического задержания. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации во время пребывания в колонии.