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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гастроли в России, война, патриотизм, Притула, Morgenshtern, Monatik. Интервью Гордона с Дорном. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским музыкантом Иваном Дорном.

Интервью продолжалось почти два часа. 

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Дорн рассказал, почему продолжал гастролировать в России после начала российской агрессии на Донбассе, как относится к российско-украинской войне и почему решил выйти на песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале в футболке с трезубцем, действительно ли он жертвовал деньги на помощь украинским военным и из-за чего произошел конфликт с украинский телеведущим, волонтером Сергеем Притулой, а также о том, пыталась ли ФСБ РФ его завербовать, о своих коллегах Morgenshtern и Дмитрии Монатике (Monatik), жене и детях, хейтерстве и планах на будущее.

Дорн родился в 1988 в Челябинске (Россия). В 1990 году переехал в Славутич Киевской области в связи с работой отца на Чернобыльской АЭС. При рождении у Дорна была фамилия отца Еремин, но после развода мать настояла на смене фамилии. В детстве Дорн занимался музыкой, бальными танцами и спортом.

Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого, но не окончил его (бросил учебу после третьего курса).

В 2007–2010 годах вместе с Аней Добрыдневой выступал в дуэте "Пара Нормальных". В 2010 году начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году.

В 2016 году основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который сейчас занимается продвижением певца Constantine, певицы Юлии Юриной и группы [О].

Дорн женат, вместе с супругой Анастасией Новиковой воспитывает двоих детей.

После начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России, из-за чего подвергся критике в Украине. В 2017 году он дал резонансное интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором, в частности, сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". Сразу после интервью он отказывался общаться с украинскими журналистами и подчеркивал, что его слова вырвали из контекста.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Иван Дорн, война в Украине, Сергей Притула, война на Донбассе, Monatik, Morgenshtern
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