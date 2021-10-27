  Скандал с участием Morgenshtern. Артист заявил, что его слова о Дне Победы "вырвали из контекста"

"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем", – сказал Моргенштерн.
25 октября общественное движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания рэпера, сообщило агентство ТАСС.
На следующий день рэпер в Instagram Stories извинился за свои слова.
"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что не понимаю, а фразу вырвали из контекста. СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях", – написал он.
По словам артиста, он уважает ветеранов, но некорректно формулирует мысли.
"Никого не хотел как-то задеть или обидеть", – резюмировал он.
Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. В СБУ объясняли, что причиной включения рэпера в список лиц, угрожающих национальной безопасности, стала пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.