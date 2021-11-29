Кремль поставил Моргенштерну условие для безопасного возвращения в Россию – СМИ

По данным источника, Моргенштерну предложено сотрудничать с российскими властями в преддверии президентских выборов 2024 года. Если он откажется, то "все угрозы со стороны Следкома РФ могут материализоваться".

"Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо", – заявил собеседник издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение о переговорах Моргенштерна с представителями властей "уткой", сообщает "РИА Новости".