Кремль поставил Моргенштерну условие для безопасного возвращения в Россию – СМИ

По данным источника, Моргенштерну предложено сотрудничать с российскими властями в преддверии президентских выборов 2024 года. Если он откажется, то "все угрозы со стороны Следкома РФ могут материализоваться".
"Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо", – заявил собеседник издания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение о переговорах Моргенштерна с представителями властей "уткой", сообщает "РИА Новости".
Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
18 ноября 2021 года в Главном следственном управлении Следкома РФ по Москве был зарегистрирован материал проверки творчества Моргенштерна, сообщал RTVI.
В документах было сказано о том, что мониторинг Instagram и YouTube показал, что творчество Моргенштерна "пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков".
23 ноября глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи".
На следующий день Моргенштерн уехал из России и 25 ноября объявился в Дубае, сообщал РЕН ТВ.