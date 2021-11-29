ГОРДОН
 
 
МИР

Кремль поставил Моргенштерну условие для безопасного возвращения в Россию – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алишеру Валееву якобы предложили сотрудничать с российскими властями
Алишеру Валееву якобы предложили сотрудничать с российскими властями
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Представители российского рэпера Моргенштерна (Алишера Тагировича Валеева) ведут переговоры с Администрацией президента РФ об условиях его возвращения в страну. Об этом 29 ноября сообщает Znak.com, ссылаясь на источник в администрации российского президента.

По данным источника, Моргенштерну предложено сотрудничать с российскими властями в преддверии президентских выборов 2024 года. Если он откажется, то "все угрозы со стороны Следкома РФ могут материализоваться".

"Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо", – заявил собеседник издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение о переговорах Моргенштерна с представителями властей "уткой", сообщает "РИА Новости".

Контекст:

Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

18 ноября 2021 года в Главном следственном управлении Следкома РФ по Москве был зарегистрирован материал проверки творчества Моргенштерна, сообщал RTVI.

В документах было сказано о том, что мониторинг Instagram и YouTube показал, что творчество Моргенштерна "пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков".

23 ноября глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи".

На следующий день Моргенштерн уехал из России и 25 ноября объявился в Дубае, сообщал РЕН ТВ.

Теги: Дубай, ОАЭ, наркотики, Дмитрий Песков, Следственный комитет РФ, Александр Бастрыкин, Morgenshtern
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников
  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников
Бардаш показал 11-месячную дочь Сару
Бардаш показал 11-месячную дочь Сару
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах
Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган
Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган
19-летний победитель шоу "Голос країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото
19-летний победитель шоу "Голос країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото
"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми
"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми
  Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит
  Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит
Умер советский режиссер Владимир Наумов
Умер советский режиссер Владимир Наумов
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео
  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео
"На писюн засмотрелся", "Вена пульсирует". Экс-участница "ВИА Гры" Layah показала промежность
"На писюн засмотрелся", "Вена пульсирует". Экс-участница "ВИА Гры" Layah показала промежность
"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах
"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах
  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской
  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (230164)
2
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (106096)
3
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке (97711)
4
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (61380)
5
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (59482)
6
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело (40902)
7
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (31509)
8
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес (30872)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS