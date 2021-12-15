"После этого он умер – выключился из игры". Гордон рассказал, какое впечатление на него произвел Morgenshtern

Гордон об интервью с Morgenshtern: Он в конце говорит: "А пошли в одежде в бассейн купаться?" Фото: alesiabatsman / Instagram

"Он, безусловно, лидер молодежи, и не [только] в России, а в разных странах постсоветского пространства. Мы живем во время отрицания прежней фальши и зла. Morgenshtern – это человек, который говорит, что думает. Он очень добрый по натуре. Можно не соглашаться с ним. Это допустимо. Можно говорить, что он... Хотел сказать "идиот" – он не идиот. Хотел сказать "книг не читал" – он книги читал. Он учился, он умный мальчик, он начитанный, грамотный мальчик. Но он создал свое направление. Этим он и ценен. Всегда ценен человек, который что-то создал. Даже если тебе не нравится, важно изучить и препарировать и явление и человека", – заявил журналист.

По словам Гордона, когда он записывал в Турции интервью с артистом, они вместе отправились в ресторан.

"Дали жару конкретного. В Стамбуле, на Босфоре пошли в шикарный ресторан в шикарном отеле, заказали шампанское, черную икру, хорошо провели время. Он в конце говорит: "А пошли в одежде в бассейн купаться?" Я говорю: "А пошли, я на тебя посмотрю, купайся ты". Он пошел, выкупался и после этого он умер. Не в том плане – он уже выключился из игры", – рассказал журналист.

Гордон отметил, что после интервью переписывается и созванивается с артистом.