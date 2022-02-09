Полиция возбудила дело о пропаганде наркотиков против покинувшего РФ Morgenshtern. Певец вину не признал

Речь идет о клипах на треки "Новая волна", El problema и Yung Hefner.

Ссылаясь на результаты лингво-ботанической экспертизы, которую провели специалисты государственного педагогического университета в Набережных Челнах, правоохранители заявили, что в клипах по краям татуировки на груди певца изображено растение, похожее на коноплю. Отмечается, что сам артист свою вину в пропаганде наркотиков не признал.

Эксперты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы после экспертизы видеоработ артиста зафиксировали "множественные сцены, формирующие ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к употреблению наркотических средств".

Адвокат певца Сергей Жорин в комментарии агентству заявил, что будет обжаловать постановление в отношении своего клиента.