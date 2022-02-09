Полиция возбудила дело о пропаганде наркотиков против покинувшего РФ Morgenshtern. Певец вину не признал

Речь идет о клипах на треки "Новая волна", El problema и Yung Hefner.
Ссылаясь на результаты лингво-ботанической экспертизы, которую провели специалисты государственного педагогического университета в Набережных Челнах, правоохранители заявили, что в клипах по краям татуировки на груди певца изображено растение, похожее на коноплю. Отмечается, что сам артист свою вину в пропаганде наркотиков не признал.
Эксперты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы после экспертизы видеоработ артиста зафиксировали "множественные сцены, формирующие ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к употреблению наркотических средств".
Адвокат певца Сергей Жорин в комментарии агентству заявил, что будет обжаловать постановление в отношении своего клиента.
Morgenshtern (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
Осенью 2021 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". После этого года Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ.
10 декабря Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели почти 16 млн раз.
8 февраля 2022 года российские СМИ со ссылкой на окружение артиста написали, что он эмигрировал из РФ за границу на ПМЖ.