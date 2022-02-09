Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2022
 
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"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ

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В близком окружении Morgenshtern подтвердили его отъезд из РФ
В близком окружении Morgenshtern подтвердили его отъезд из РФ
Фото: morgen_shtern / Instagram

Российский певец Morgenshtern выехал из России в ОАЭ на постоянное место жительства. Об этом изданию News.ru 7 февраля рассказал представитель международной компании Premium Dubai и брат Моргенштерна Максим Штерн.

"Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно я полномочий не имею", – отметил он.

Блогер Кристина Босс отметила, что Morgenshtern не пожелал объясняться с правоохранительными органами.

"Я точно знаю, что Алишер распродает всю недвижимость и бизнес в России. Эмигрировал окончательно. Общество точно ничего не потеряет в связи с его отъездом. Наоборот, надеюсь, молодежь будет меньше сходить с ума – особенно парни, которые красят ногти. Эта мода пошла от него. А Морген будет скучать по России, безусловно", – заявила она.

Блогер и психолог Илья Саглиани подчеркнул, что писать песни Morgenshtern может откуда угодно.

"Я знаю, что он любит Россию и хотел бы жить здесь: где родился, там и пригодился. Но получилось как получилось", – сказал он.

Контекст:

24 ноября 2021 года Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ. Это произошло после того, как глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи".

10 декабря 2021 года Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели более 12 млн раз.

Теги: Россия, Дубай, недвижимость, ОАЭ, правоохранители, соцсети, эмиграция, блогеры, рэпер, блогер, Morgenshtern
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