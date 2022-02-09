"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ

"Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно я полномочий не имею", – отметил он.

Блогер Кристина Босс отметила, что Morgenshtern не пожелал объясняться с правоохранительными органами.

"Я точно знаю, что Алишер распродает всю недвижимость и бизнес в России. Эмигрировал окончательно. Общество точно ничего не потеряет в связи с его отъездом. Наоборот, надеюсь, молодежь будет меньше сходить с ума – особенно парни, которые красят ногти. Эта мода пошла от него. А Морген будет скучать по России, безусловно", – заявила она.

Блогер и психолог Илья Саглиани подчеркнул, что писать песни Morgenshtern может откуда угодно.

"Я знаю, что он любит Россию и хотел бы жить здесь: где родился, там и пригодился. Но получилось как получилось", – сказал он.