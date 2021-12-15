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15 декабря, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Это не болезнь, а психиатрическое расстройство". Откровения Богдана о Зеленском и другие самые популярные видео украинского YouTube

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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2019 год. Будущий президент Украины Владимир Зеленский и будущий глава его офиса Андрей Богдан во время избирательной кампании
2019 год. Будущий президент Украины Владимир Зеленский и будущий глава его офиса Андрей Богдан во время избирательной кампании
Фото: glavcom.ua

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

№5. "Феррари" в деревне"

На пятом месте рейтинга – видео известного российского автоблогера Жекича Дубровского, который занимается покупкой, продажей, тюнингом и тест-драйвами автомобилей. На этот раз Дубровский отправился в Санкт-Петербург, где планирует открыть новый салон по обслуживанию авто. Что из этого вышло – в часовом видео "Феррари" в деревне. Спецвыпуск", которое набрало больше 3 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: Жекич Дубровский / YouTube

№4. "Я в соцсетях торгую лишь своим …бальником"

На четвертом месте несколько дней подряд держится новый клип российского рэпера и хип-хоп-исполнителя Morgenshtern "Домой", снятый в Арабских Эмиратах. Клип начинается с репортажа о том, что Morgenshtern покинул Россию после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил 23-летнего музыканта "в торговле наркотиками в соцсетях". "Я в соцсетях торгую лишь своим …бальником", – поет на видео Morgenshtern. У клипа почти 8 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: MORGENSHTERN / YouTube

№3. "Масяня – легенда русского интернета"

На третьей строке рейтинга – интервью российского журналиста и блогера Юрия Дудя с режиссером и сценаристом, создателем интернет-мультсериала "Масяня" Олегом Куваевым. В двухчасовом видео мультипликатор рассказывает об эмиграции в Израиль, о живописи, о политике и о том, почему "Россия – не Европа". За сутки после выхода у интервью больше 3 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: вДудь / YouTube

№2. "Белым инеем, занесло любовь мою сильную"

На втором месте нынешнего рейтинга – новый клип украинской певицы, работающей в России, Светланы Лободы. Видео на песню "ЗанесLo" набрало больше 1,7 млн просмотров. "Белым инеем, занесло любовь мою сильную, занесло любовь мою дикую. Что ты сделал со мной?" – поет Лобода.

ВИДЕО
Видео: LOBODA / YouTube

№1. Интервью Богдана Гордону

На первом месте самых просматриваемых видео последних дней – интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с юристом, бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Во время трехчасовой беседы экс-соратник президента Украины Владимира Зеленского рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится "на дне морального падения", о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова, уходе из кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также озвучил свою версию причин конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым.

"Это не болезнь, это расстройство. У каждого человека есть психиатрические расстройства: кто-то боится высоты, кто-то – замкнутых помещений. А вот то, что было на пресс-конференции [Зеленского], – это была биполярочка. Маниакально ты чем-то заряжен. Вот есть идея, которая дороже тебе жизни. "Я – президент, я – главный", – говорит Богдан.

Меньше чем за сутки видео набрало почти 900 тыс. просмотров. О самом интересном в этом интервью можно прочесть здесь.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, рейтинг, автомобили, YouTube, Светлана Лобода, Владимир Зеленский, клип, Loboda, видеоклип, блогеры, интервью, Юрий Дудь, мультипликатор, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Morgenshtern
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