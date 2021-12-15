Богдан: Мы не лохи! Если нас обманули, так плохой человек Зеленский, а не мы

"Я так сильно ошибся… Вот ты с [врачом-педиатром Евгением] Комаровским когда выступал: нашумевшее "мы лохи"… А я: "Нет, мы не лохи. Нихера. Если нас обманули, то плохой человек – он, а не мы долбо…бы". Потому что я верил в идею. И ты знаешь, сколько я времени… Я его уважал. Потому что человек пошел [на пост президента]. Человек хотел… Я же не понимал, что он играет", – подчеркнул Богдан.

Он отметил, что за время президентства Зеленский сильно изменился.

"Да я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли. Психологические изменения. Я не знаю, что произошло", – резюмировал Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube