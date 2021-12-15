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Богдан: Мы не лохи! Если нас обманули, так плохой человек Зеленский, а не мы

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Богдан: Я же не понимал, что он играет
Богдан: Я же не понимал, что он играет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что допустил ошибку, поверив, что Владимир Зеленский будет эффективным президентом Украины.

"Я так сильно ошибся… Вот ты с [врачом-педиатром Евгением] Комаровским когда выступал: нашумевшее "мы лохи"… А я: "Нет, мы не лохи. Нихера. Если нас обманули, то плохой человек – он, а не мы долбо…бы". Потому что я верил в идею. И ты знаешь, сколько я времени… Я его уважал. Потому что человек пошел [на пост президента]. Человек хотел… Я же не понимал, что он играет", – подчеркнул Богдан.

Он отметил, что за время президентства Зеленский сильно изменился.

"Да я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли. Психологические изменения. Я не знаю, что произошло", – резюмировал Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры Зеленский был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

В ноябре этого года Комаровский в интервью Гордону назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах 2019 года.

"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", – сказал Комаровский. 

23 ноября Гордон заявил, что Зеленский для него "умер".

"Мне Зеленский больше неинтересен. Мне уже неинтересно все, что он будет говорить, и все, что он будет делать. Он врал украинцам. Дальше неинтересно. Дальше это будет сериал "Слуга народа" и "Квартал 95". Я все понял: он артист и должен собирать аплодисменты. Знаете, что было интересно? Сериал "Слуга народа", – сказал журналист.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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