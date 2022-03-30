  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео

Дремин: Я приложу все усилия для того, чтобы однажды по телевизору была совершенно другая повестка Фото: facepublicenemy / Instagram

"Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно. И я хочу, чтобы вы знали есть русские, которые вас любят, как бы это не звучало сейчас. Они все еще есть. Не скажу, что государство и народ – это разные вещи. Но я приложу все усилия для того, чтобы однажды по телевизору была совершенно другая повестка и через десятки или сотни лет через коллективную ответственность мы сможем заслужить прощение очень близкого и соседского народа, – обратился к зрителям перед выступлением артист. – Я с вами. Я с нормальной России".

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Видео: FACE FAMILY / YouTube

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