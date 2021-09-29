"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок

"За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске – первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура – Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и др. Формулировка везде одна и та же: "Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь – ждите серьезных неприятностей", – написал артист.

По его словам, собственникам концертных площадок в Новосибирске позвонили из министерства культуры региона, в Красноярске – из администрации города, а в Омске – из силовых структур.

"Звонки сводятся к угрозам создания проблем и проверок вплоть до закрытия. Похоже, концертную индустрию, которую полтора года уничтожали как могли различными бессмысленными ограничениями, решили добить с помощью шантажа и репрессий. Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты. Объединяет нас всех одно – выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей", – подытожил он.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева в комментарии российскому агентству ТАСС заявила, что представители министерства не связывались с организаторами концерта в Новосибирске. Она предположила, что концерт мог быть отменен из-за продления "атиковидных мер".

Реагируя на ее слова, рэпер написал в Instagram, что она "либо лжет, либо не в курсе, какие документы подписывают ее именем".

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