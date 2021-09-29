Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2021
 
Новости

"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Face: За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением
Face: За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением
Фото: facepublicenemy / Instagram

Российский рэпер Face 28 сентября в Instagram заявил об отмене своих концертов в Новосибирске и Красноярске из-за угроз со стороны региональных властей в адрес организаторов его выступлений в этих городах.

"За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске – первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура – Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и др. Формулировка везде одна и та же: "Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь – ждите серьезных неприятностей", – написал артист.

По его словам, собственникам концертных площадок в Новосибирске позвонили из министерства культуры региона, в Красноярске – из администрации города, а в Омске – из силовых структур. 

вонки сводятся к угрозам создания проблем и проверок вплоть до закрытия. Похоже, концертную индустрию, которую полтора года уничтожали как могли различными бессмысленными ограничениями, решили добить с помощью шантажа и репрессий. Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты. Объединяет нас всех одно – выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей", – подытожил он.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева в комментарии российскому агентству ТАСС заявила, что представители министерства не связывались с организаторами концерта в Новосибирске. Она предположила, что концерт мог быть отменен из-за продления "атиковидных мер".

Реагируя на ее слова, рэпер написал в  Instagram, что она "либо лжет, либо не в курсе, какие документы подписывают ее именем".

Контекст:

Face (Иван Дремин) родился в 1997 году в Уфе. Окончил местный лицей №5, высшее образование не получил. По словам Дремина, он был трудным подростком, входил в местные подростковые банды, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.

Первую песню Face записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек "Гоша Рубчинский", который принес ему известность.

Теги: Россия, концерт, скандал, рэпер Face
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань"
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань"
Дмитрий ГОРДОН
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
"Такие вареники готовила моя бабушка". Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару
"Такие вареники готовила моя бабушка". Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару
"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео
"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео
"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене
"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене
Брежнева травмировала голову накануне съемок
Брежнева травмировала голову накануне съемок
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Несимпатичная женщина". Агутин нагрубил подписчице в ответ на критику его творчества
"Несимпатичная женщина". Агутин нагрубил подписчице в ответ на критику его творчества
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS