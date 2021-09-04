"Жесткий тип! Красавчик". Face заговорил о Гордоне на концерте в Киеве, аудитория отреагировала овацией

Рэпер выступал в конгрессно-выставочном центре "Парковый" с вместимостью 1100 человек.

"Смотрели с Гордоном интервью? Салют Гордону. Жесткий тип. Лысый, бодрый челик", – сказал он. В ответ фанаты начали скандировать: "Гордон" – и популярную фразу журналиста: "Я тебе кадык вырву".

"Гордон на палочке или Гордон в шоколаде? Какой п...зже? Я кстати пробовал в шоколаде еще до дропа. Ничего такой. Реально п...здатое птичье молоко. Так что Гордон – красавчик", – добавил он.

Кроме того, рэпер заявил, что когда станет президентом России через 11 лет, то "Россия, Украина и Беларусь – не будет никого друг другу ближе".