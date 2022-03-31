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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рэпер Face: Это война, я не знаю, как можно такие вещи видеть и молчать или говорить о них какую-то ложь

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Рэпер Face: Люди, которых я считал своими лучшими друзьями, поддерживают эту войну. У меня больше нет друзей
Рэпер Face: Люди, которых я считал своими лучшими друзьями, поддерживают эту войну. У меня больше нет друзей
Фото: facepublicenemy / Instagram

Покинувший РФ российский рэпер Face (Иван Дремин) в интервью российскому журналисту Юрию Дудю заявил, что больше не общается с теми своими друзьями, которые поддержали нападение РФ на Украину. Запись его разговора с Дудем опубликована 30 марта на YouTube-канале "вДудь".

"Люди, которых я считал своими лучшими друзьями, поддерживают эту войну. У меня больше нет друзей. Мне стыдно за их аргументы. Мне стыдно за действия всех граждан России, в том числе и мои. За то, что каждый из нас мог сделать больше. Я знаю, что лично мог сделать больше. Но глобально я вообще не считаю, что нация – это что-то значит. Гордиться надо тем, что ты сам сделал, – заявил он.  У меня ушло несколько дней на понимание, что я страдаю сейчас из-за моих граждан, из-за государства, из-за нашего президента, а не из-за того, что Европа на меня накладывает санкции. Не говоря уже о том, что это такая мелочь по сравнению с тем, что сейчас происходит с украинцами". 

Face подчеркнул, что, публично осуждая российскую агрессию против Украины, "делает это с гордостью" и не может молчать о происходящем.

"Я не могу просто взять и выложить: "Смотрите, у меня новый трек", я не могу выложить фотографии, не могу ничего выложить, не упомянув эту, мягко сказать, тему. Это война, я не знаю, как можно такие вещи видеть и молчать или говорить о них какую-то ложь", – сказал артист. 

ВИДЕО
Видео: вДудь / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рэпер Face в январе 2022 года покинул Россию. Родственники артиста в интервью российским СМИ говорили, что его вынудили уехать.

12 марта он осудил нападение РФ на Украину.

Теги: Украина, нападение, война России против Украины, рэпер Face
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