"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков

"Целый совет ботаников, ну в смысле ученых, которые изучают растения, собрался, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Это что получается – этой татуировке пять лет, и я пять лет через все границы мира возил наркотики? ...бать, я контрабандист, на х...й. Ладно, хватило ума пистолет на себя не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия. Всем большое спасибо, кто это дело завел – очень подняли настроение. Обнял, люблю", – заявил артист.

Контекст:

Morgenshtern (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

Осенью 2021 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". После этого года Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ.

10 декабря Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели почти 16 млн раз.

8 февраля 2022 года российские СМИ со ссылкой на окружение артиста написали, что он эмигрировал из РФ за границу на ПМЖ.

9 февраля стало известно, что полиция Набережных Челнов (Татарстан) открыла административное дело в отношении Morgenshtern по подозрению в пропаганде и незаконной рекламе наркотиков в ранее опубликованных клипах на три композиции. В рамках этого дела специалисты провели экспертизу клипов и пришли к выводу, что татуировка на груди певца является изображением конопли, а его ролики "формируют ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха".