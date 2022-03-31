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США ввели санкции против компаний, через которые Россия обходила ограничения

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В минфине США пообещали продолжить вводить санкции против РФ, пока та не закончит войну
В минфине США пообещали продолжить вводить санкции против РФ, пока та не закончит войну
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов подверг санкциям три новых сектора экономики РФ, а также включил в санкционный список еще 21 юридическое и 13 физических лиц. Об этом 31 марта сообщает минфин США.

В ведомстве заявили, что санкции применяются к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам РФ, что означает, что США могут налагать санкции "на любое физическое или юридическое лицо, которое решило работать или работало в любом из этих секторов".

Отмечается, что санкции также введены против технологических компаний, которые играют важную роль в военной машине Российской Федерации.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США... наносит удар по операторам в российском технологическом секторе, чтобы не дать РФ уклониться от беспрецедентных многосторонних санкции и закупать важнейшие западные технологии", – говорится в сообщении.

В частности, санкции введены против технологической компании, которая экспортирует более 50% российской микроэлектроники и является крупнейшим производителем микросхем в РФ.

Кроме того, США ввели санкции против российской компании Serniya Engineering,  действующей в нескольких странах, чтобы "скрыть конечных пользователей российских военных и разведывательных служб, которые полагаются на важнейшие западные технологии".

По данным минфина США, компания Serniya Engineering находится в центре закупочной сети, которая занимается незаконными закупками оборудования и технологий двойного назначения для российского оборонного сектора. Под санкции в связи с участием в этой сети попали также компании Sertal (РФ), Robin Treid (РФ), Majory LLP (Великобритания),  Photon Pro  LLP (Великобритания), Invention Bridge SL (Испания). 

Отмечается, что в течение последнего месяца Европейский Союз и Япония ввели экспортные ограничения на компании  SerniyaSertal и Photon Pro. Великобритания также принимает меры в отношении компаний, находящихся под ее юрисдикцией.

Инфографика: home.treasury.gov
Инфографика: home.treasury.gov

Также в список вошел ряд российских компаний и исследовательских центров в компьютерной сфере. По данным минфина США, некоторые из них занимались, в частности, разработкой вирусов, которые использовались при кибератаках на Ближнем Востоке, в США и других странах. 

"Россия не только продолжает нарушать суверенитет Украины своей неспровоцированной агрессией, но и усилила свои нападения, нанося удары по гражданским лицам и населенным пунктам. Мы будем продолжать применять санкции к путинской военной машине со всех сторон, пока эта бессмысленная война не закончится", – пообещала министр финансов Джанет Йеллен. 

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Кроме того, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, США, санкции, экономика, компьютеры, технологии, война России против Украины, ограничения, кибератака, Джанет Йеллен, минфин США
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