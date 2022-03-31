США ввели санкции против компаний, через которые Россия обходила ограничения

В минфине США пообещали продолжить вводить санкции против РФ, пока та не закончит войну Фото: depositphotos.com

В ведомстве заявили, что санкции применяются к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам РФ, что означает, что США могут налагать санкции "на любое физическое или юридическое лицо, которое решило работать или работало в любом из этих секторов".

Отмечается, что санкции также введены против технологических компаний, которые играют важную роль в военной машине Российской Федерации.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США... наносит удар по операторам в российском технологическом секторе, чтобы не дать РФ уклониться от беспрецедентных многосторонних санкции и закупать важнейшие западные технологии", – говорится в сообщении.

В частности, санкции введены против технологической компании, которая экспортирует более 50% российской микроэлектроники и является крупнейшим производителем микросхем в РФ.

Кроме того, США ввели санкции против российской компании Serniya Engineering, действующей в нескольких странах, чтобы "скрыть конечных пользователей российских военных и разведывательных служб, которые полагаются на важнейшие западные технологии".

По данным минфина США, компания Serniya Engineering находится в центре закупочной сети, которая занимается незаконными закупками оборудования и технологий двойного назначения для российского оборонного сектора. Под санкции в связи с участием в этой сети попали также компании Sertal (РФ), Robin Treid (РФ), Majory LLP (Великобритания), Photon Pro LLP (Великобритания), Invention Bridge SL (Испания).

Отмечается, что в течение последнего месяца Европейский Союз и Япония ввели экспортные ограничения на компании Serniya, Sertal и Photon Pro. Великобритания также принимает меры в отношении компаний, находящихся под ее юрисдикцией.

Инфографика: home.treasury.gov

Также в список вошел ряд российских компаний и исследовательских центров в компьютерной сфере. По данным минфина США, некоторые из них занимались, в частности, разработкой вирусов, которые использовались при кибератаках на Ближнем Востоке, в США и других странах.

"Россия не только продолжает нарушать суверенитет Украины своей неспровоцированной агрессией, но и усилила свои нападения, нанося удары по гражданским лицам и населенным пунктам. Мы будем продолжать применять санкции к путинской военной машине со всех сторон, пока эта бессмысленная война не закончится", – пообещала министр финансов Джанет Йеллен.