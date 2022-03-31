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Австралия отказывается от российских нефти и газа и вводит пошлину 35% на импорт товаров из РФ

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В Австралии анонсировали запрет на импорт из РФ нефти, газа, угля и нефтепродуктов 11 марта, он вступит в силу с 25 апреля
В Австралии анонсировали запрет на импорт из РФ нефти, газа, угля и нефтепродуктов 11 марта, он вступит в силу с 25 апреля
Фото: depositphotos.com

Австралия вводит таможенную пошлину 35% на все товары из России и Беларуси и отказывается от российских нефти и газа. Об этом сообщило правительство Австралии 31 марта.

Дополнительный тариф в размере 35% применят ко всему импорту из России и Беларуси – в дополнение к общим ставкам пошлин, которые сейчас используются. Это решение вступит в силу с 25 апреля.

С 25 апреля также вступит в силу запрет на импорт нефти и других энергоносителей.

В сообщении говорится, что Австралия солидарна с Украиной в борьбе против российской агрессии, а ее правительство предоставит военную помощь Украине на сумму 91 млн австралийских долларов ($68,4 млн), гуманитарную помощь на сумму 65 млн австралийских долларов ($48,9 млн), 70 тыс. тонн энергетического угля для поддержки энергетической безопасности Украины, а также временные защитные визы и помощь украинским общинам в Австралии.

В пресс-релизе отмечается, что страна также продолжает работать с партнерами по поводу санкций против РФ и уже ввела ограничения против более 500 физических и юридических лиц. "Наши санкции в отношении России представляют собой крупнейшие когда-либо введенные Австралией санкции против какой-либо отдельной страны", – говорится в сообщении. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в Telegram, что Австралия вводит дополнительную пошлину на российские товары и отказывается от российских нефти и газа после выступления президента Владимира Зеленского в парламенте этой страны.

"Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обвалит российскую экономику", – написал Ермак.

В МИД Австралии анонсировали запрет на импорт из России нефти, газа, угля и нефтепродуктов еще 11 марта, сообщало The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря министра иностранных дел.

В МИД подчеркивали, что это решение не угрожает энергетической безопасности Австралии, так как страна располагает "диверсифицированными и устойчивыми каналами поставки нефти и достаточными запасами топлива".

Отмечалось, что запрет вступит в силу не ранее чем через 45 дней, что, как писало The Guardian, позволит местным нефтеперерабатывающим предприятиям принять уже заказанные и оплаченные партии российской нефти.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

Теги: газ, Австралия, санкции, импорт, нефть, эмбарго, МИД Австралии, война России против Украины, нефтепродукты, Марис Пейн, российский газ, Андрей Ермак
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