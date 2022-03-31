Австралия отказывается от российских нефти и газа и вводит пошлину 35% на импорт товаров из РФ

Дополнительный тариф в размере 35% применят ко всему импорту из России и Беларуси – в дополнение к общим ставкам пошлин, которые сейчас используются. Это решение вступит в силу с 25 апреля.
С 25 апреля также вступит в силу запрет на импорт нефти и других энергоносителей.
В сообщении говорится, что Австралия солидарна с Украиной в борьбе против российской агрессии, а ее правительство предоставит военную помощь Украине на сумму 91 млн австралийских долларов ($68,4 млн), гуманитарную помощь на сумму 65 млн австралийских долларов ($48,9 млн), 70 тыс. тонн энергетического угля для поддержки энергетической безопасности Украины, а также временные защитные визы и помощь украинским общинам в Австралии.
В пресс-релизе отмечается, что страна также продолжает работать с партнерами по поводу санкций против РФ и уже ввела ограничения против более 500 физических и юридических лиц. "Наши санкции в отношении России представляют собой крупнейшие когда-либо введенные Австралией санкции против какой-либо отдельной страны", – говорится в сообщении.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в Telegram, что Австралия вводит дополнительную пошлину на российские товары и отказывается от российских нефти и газа после выступления президента Владимира Зеленского в парламенте этой страны.
"Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обвалит российскую экономику", – написал Ермак.
В МИД Австралии анонсировали запрет на импорт из России нефти, газа, угля и нефтепродуктов еще 11 марта, сообщало The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря министра иностранных дел.
В МИД подчеркивали, что это решение не угрожает энергетической безопасности Австралии, так как страна располагает "диверсифицированными и устойчивыми каналами поставки нефти и достаточными запасами топлива".
Отмечалось, что запрет вступит в силу не ранее чем через 45 дней, что, как писало The Guardian, позволит местным нефтеперерабатывающим предприятиям принять уже заказанные и оплаченные партии российской нефти.
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.