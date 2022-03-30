"Экономический крах России в скорой перспективе – это нефтяное эмбарго". Ермак призвал Запад отказаться от российской нефти

Ермак: Западные партнеры не на словах должны доказать, что заинтересованы в нашей победе Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Он подчеркнул, что главные усилия украинских властей по борьбе с РФ будут направлены на убеждение западных партнеров в необходимости срочного нефтяного эмбарго и передачи Украине тяжелого оружия, включая системы ПВО, самолеты и артиллерию.

"Экономический крах России в скорой перспективе – это нефтяное эмбарго. Поэтому западные партнеры не на словах должны доказать, что они в этом заинтересованы так же, как и в нашей победе", – отметил Ермак.

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