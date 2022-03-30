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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Экономический крах России в скорой перспективе – это нефтяное эмбарго". Ермак призвал Запад отказаться от российской нефти

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Ермак: Западные партнеры не на словах должны доказать, что заинтересованы в нашей победе
Ермак: Западные партнеры не на словах должны доказать, что заинтересованы в нашей победе
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 30 марта в Telegram призвал страны Запада отказаться от российской нефти.

Он подчеркнул, что главные усилия украинских властей по борьбе с РФ будут направлены на убеждение западных партнеров в необходимости срочного нефтяного эмбарго и передачи Украине тяжелого оружия, включая системы ПВО, самолеты и артиллерию.

"Экономический крах России в скорой перспективе – это нефтяное эмбарго. Поэтому западные партнеры не на словах должны доказать, что они в этом заинтересованы так же, как и в нашей победе", – отметил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, оружие, газ, санкции, нефть, эмбарго, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, Андрей Ермак
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