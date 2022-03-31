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Зеленский – парламенту Австралии: Россия уже вернула миру самые худшие страницы ХХ века

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Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов этого вторжения в Украину в 2022 году, отметил Зеленский
Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов этого вторжения в Украину в 2022 году, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

События, которые происходят в Украине, после вторжения России 24 февраля, разрушающие жизнь украинцев, уже стали реальной угрозой и для Австралии и ее граждан, так как зло "может мгновенно преодолеть любое расстояние и любые барьеры".

Об этом 31 марта в обращении в парламенте Австралии заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

"Десятки лет не было такой угрозы ядерным ударам, как сейчас. Поскольку представители России – чиновники и государственные пропагандисты – открыто обсуждают возможность применения ядерного оружия против тех, кто не хочет подчиняться российским требованиям, – сказал Зеленский. – Десятки лет не было такого в мире, чтобы какое-нибудь государство начинало войну против соседнего народа, откровенно декларируя его покорение или уничтожение. Чтобы не осталось даже имени этого народа, чтобы не было никакой возможности для его свободной жизни".

Президент Украины также отметил, что "десятки лет не было такого, чтобы какое-либо государство полностью блокировало море для другого государства и всех торговых судов любой страны". Но это сделала Россия, заблокировав "более сотни торговых судов под разными флагами" в украинских портах, добавил Зеленский.

"Россия уже вернула миру самые худшие страницы ХХ века. Самые большие угрозы того столетия. Вернула то зло, о котором человечество давно надеялось забыть. Но что самое страшное – если Россию не остановить сейчас, не привлечь Россию к ответственности, то некоторые другие государства мира, мечтающие об аналогичной войне против соседей, решат, что это возможно и для них", – подчеркнул глава Украинского государства.

По мнению Зеленского, "судьба глобальной безопасности разрешается сейчас".

"Часто говорят: безнаказанное зло возвращается. Я бы еще добавил: безнаказанное зло возвращается окрыленным, с ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году [оккупировав Крым и начав войну на Донбассе], не было бы ни одного из ужасов этого вторжения в Украину в 2022 году. Нужно исправлять эти страшные ошибки исправлять сейчас", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/492357912630312/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Австралия, угрозы, вторжение, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, президент, обращение
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