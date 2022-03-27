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Медведев назвал четыре случая, при которых Россия может применить ядерное оружие

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По словам Медведева, одним из поводов для РФ применить ядерное оружие может стать "угроза существованию страны"
По словам Медведева, одним из поводов для РФ применить ядерное оружие может стать "угроза существованию страны"
Фото: EPA

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, сообщило РБК.

Первый случай – когда по территории России был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения. Второй – любое другое применение ядерного оружия против России или ее союзников.

Третий – посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы. Четвертый – акт агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. 

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации. 

В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, ядерное оружие, Совет безопасности РФ
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