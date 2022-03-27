Медведев назвал четыре случая, при которых Россия может применить ядерное оружие

По словам Медведева, одним из поводов для РФ применить ядерное оружие может стать "угроза существованию страны" Фото: EPA

Первый случай – когда по территории России был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения. Второй – любое другое применение ядерного оружия против России или ее союзников.

Третий – посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы. Четвертый – акт агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.