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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мединский заявил, что на кону "само существование России". Такие слова есть в военной доктрине РФ в разделе о ядерном оружии

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Мединский заявил, что "коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду"
Мединский заявил, что "коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду"
Фото: EPA

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что "само существование России как русской цивилизации" сейчас находится "на кону". Такие слова есть в военной доктрине России, где указано, что РФ может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против нее с применением обычных вооружений, когда под угрозой "оказывается само существование государства". На это сходство слов Мединского и доктрины обратило внимание "Радио Свобода".

Об угрозе существованию России бывший министр культуры и помощник президента РФ заявил сегодня на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве, его цитирует "РИА Новости". Мединский добавил, что "коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду".

"Формулировка Мединского об угрозе "самому существованию России" напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Россия может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против нее с применением обычных вооружений, когда под угрозой оказывается само существование государства", – отмечают авторы материала. 

В военной доктрине указано дословно следующее: "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие в случае, "если возникнет экзистенциальная угроза для страны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. 

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия. "Россия должна прекратить свое бряцание ядерным оружием. Это опасно и безответственно. НАТО существует для того, чтобы защищать всех союзников, и мы доносим до России очень четкий сигнал о том, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда не следует вести", – сказал Столтенберг.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации. 

В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.

Теги: ядерное оружие, война, Владимир Мединский, угрозы, война России против Украины, Российская Федерация
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