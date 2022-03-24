Мединский заявил, что на кону "само существование России". Такие слова есть в военной доктрине РФ в разделе о ядерном оружии

Об угрозе существованию России бывший министр культуры и помощник президента РФ заявил сегодня на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве, его цитирует "РИА Новости". Мединский добавил, что "коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду".
"Формулировка Мединского об угрозе "самому существованию России" напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Россия может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против нее с применением обычных вооружений, когда под угрозой оказывается само существование государства", – отмечают авторы материала.
В военной доктрине указано дословно следующее: "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие в случае, "если возникнет экзистенциальная угроза для страны".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия. "Россия должна прекратить свое бряцание ядерным оружием. Это опасно и безответственно. НАТО существует для того, чтобы защищать всех союзников, и мы доносим до России очень четкий сигнал о том, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда не следует вести", – сказал Столтенберг.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.