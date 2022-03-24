Мединский заявил, что на кону "само существование России". Такие слова есть в военной доктрине РФ в разделе о ядерном оружии

Об угрозе существованию России бывший министр культуры и помощник президента РФ заявил сегодня на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве, его цитирует "РИА Новости". Мединский добавил, что "коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду".

"Формулировка Мединского об угрозе "самому существованию России" напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Россия может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против нее с применением обычных вооружений, когда под угрозой оказывается само существование государства", – отмечают авторы материала.

В военной доктрине указано дословно следующее: "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие в случае, "если возникнет экзистенциальная угроза для страны".

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