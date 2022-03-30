Польша откажется от российских энергоносителей до конца года, от угля – не позднее мая – Моравецкий

"Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план ухода от российских углеводородов – российской нефти, российского газа и российского угля", – заявил Моравецкий.

Он сказал, что от угля Польша откажется не позднее мая, а к концу года прекратит поставки нефти и газа.

Также Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские углеводороды.

"Не может быть повторения той плохой политики, которая не только поставила в зависимость от России, но и давала средства [президенту РФ Владимиру] Путину и России для наращивания военного арсенала и нападения на соседей", – подчеркнул премьер-министр Польши.

Моравецкий призвал другие государства – члены ЕС последовать примеру Польши и подготовить планы отказа от российских углеводородов.