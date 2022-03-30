Польша откажется от российских энергоносителей до конца года, от угля – не позднее мая – Моравецкий

"Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план ухода от российских углеводородов – российской нефти, российского газа и российского угля", – заявил Моравецкий.
Он сказал, что от угля Польша откажется не позднее мая, а к концу года прекратит поставки нефти и газа.
Также Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские углеводороды.
"Не может быть повторения той плохой политики, которая не только поставила в зависимость от России, но и давала средства [президенту РФ Владимиру] Путину и России для наращивания военного арсенала и нападения на соседей", – подчеркнул премьер-министр Польши.
Моравецкий призвал другие государства – члены ЕС последовать примеру Польши и подготовить планы отказа от российских углеводородов.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада заявили о планах отказаться от российских газа и нефти. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США и Канада, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.
Европейский союз разработал план по сокращению зависимости от российского топлива. Если этот план будет реализован, до конца этого года ЕС сократит потребление российского газа на две трети.
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.