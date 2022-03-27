Канада готова увеличить поставки нефти и газа союзникам, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей

Канада является четвертым в мире производителем нефти и обязалась увеличить экспорт нефти на 200 тыс. баррелей, газа – на 100 тыс. баррелей в сутки, чтобы "помочь как можно большему вытеснению российской нефти и газа".

Однако это лишь часть из 3 млн баррелей в день, которые, по словам МЭА, будут удалены с мировых рынков к следующему месяцу из-за санкций против России.

BBC уточняет, что сейчас экспортные трубопроводы Канады работают почти на полную мощность, поэтому возможности для увеличения поставок ограничены. По словам Уилкинсона, Канада рассматривает возможность экспорта через Соединенные Штаты.