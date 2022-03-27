В МИД Украины заявили, что любые фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях не будут иметь правовых последствий

"Любые фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий", – заявил он.

По словам Николенко, ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украинского государства.

"Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции", – добавил спикер МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о намерениях провести "референдум" о вхождении временно оккупированных территорий Луганской области в состав РФ.