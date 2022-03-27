В МИД Украины заявили, что любые фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях не будут иметь правовых последствий

"Любые фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий", – заявил он.
По словам Николенко, ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украинского государства.
"Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции", – добавил спикер МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о намерениях провести "референдум" о вхождении временно оккупированных территорий Луганской области в состав РФ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. После этого РФ ввела войска на оккупированные территории, а 24 марта – начала полномасштабное вторжение в Украину.