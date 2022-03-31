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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты целенаправленно разрушают наш аграрный сектор". Зеленский в парламенте Нидерландов призвал ужесточать санкции против РФ

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Нидерландам вместе с другими странами ЕС нужно сделать все, чтобы у России не было ресурсов продолжать войну против Украины, отметил Зеленский
Нидерландам вместе с другими странами ЕС нужно сделать все, чтобы у России не было ресурсов продолжать войну против Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Нидерландов ужесточать санкции против РФ, из-за ее вторжения в Украину.

Об этом глава Украинского государства заявил 31 марта в видеообращении к парламенту Нидерландов (Генеральным штатам), его цитирует пресс-центр Офиса президента.

По словам Зеленского, Нидерландам вместе с другими странами Евросоюза "нужно сделать все, чтобы у России не было ресурсов продолжать эту войну, войну в Европе, и не было политической возможности скрывать преступников".

"Закройте ваши порты для российских судов! Вместе со всеми другими странами Евросоюза. Прекратите любую торговлю с этим государством, забывшим все уроки Второй мировой войны, – отметил президент Украины. – Готовьтесь поскорее отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды, миллиарды евро за них не шли на производство оружия и оплату массовых убийств в Украине".

Зеленский также призвал власти Нидерландов "влиять на международные институты" – "преступления российских оккупантов должны быть наказаны".

"Депортации, массовые убийства, уничтожение гражданской инфраструктуры, бомбардировка больниц – все это должно получить ответ от демократического сообщества", – подчеркнул глава Украинского государства.

Российские оккупанты "целенаправленно разрушают наш аграрный сектор", добавил Зеленский.

"Они минируют поля, подрывают сейчас аграрную технику. Они делают все, чтобы уничтожить наш потенциал, аграрный потенциал и спровоцировать продовольственный кризис. Не только в Украине – в мире… Но я уверен, что мы сможем все это преодолеть. Я уверен, вместе мы сможем создать еще больший потенциал. И стать действительно глобальной аграрной силой", – сказал президент.

Он пригласил Нидерланды присоединиться к проекту восстановления Украины по окончанию войны.

Зеленский также обратился к премьер-министру страны Марку Рютте, отметив, что от Нидерландов "очень зависит" вступление Украины в Евросоюз.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/389053339428742/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Президент центрального банка Нидерландов DNB Клаас Кнот заявил 18 марта, что в стране заморозили около €200 млн на российских счетах.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

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