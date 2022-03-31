"Оккупанты целенаправленно разрушают наш аграрный сектор". Зеленский в парламенте Нидерландов призвал ужесточать санкции против РФ

Об этом глава Украинского государства заявил 31 марта в видеообращении к парламенту Нидерландов (Генеральным штатам), его цитирует пресс-центр Офиса президента.
По словам Зеленского, Нидерландам вместе с другими странами Евросоюза "нужно сделать все, чтобы у России не было ресурсов продолжать эту войну, войну в Европе, и не было политической возможности скрывать преступников".
"Закройте ваши порты для российских судов! Вместе со всеми другими странами Евросоюза. Прекратите любую торговлю с этим государством, забывшим все уроки Второй мировой войны, – отметил президент Украины. – Готовьтесь поскорее отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды, миллиарды евро за них не шли на производство оружия и оплату массовых убийств в Украине".
Зеленский также призвал власти Нидерландов "влиять на международные институты" – "преступления российских оккупантов должны быть наказаны".
"Депортации, массовые убийства, уничтожение гражданской инфраструктуры, бомбардировка больниц – все это должно получить ответ от демократического сообщества", – подчеркнул глава Украинского государства.
Российские оккупанты "целенаправленно разрушают наш аграрный сектор", добавил Зеленский.
"Они минируют поля, подрывают сейчас аграрную технику. Они делают все, чтобы уничтожить наш потенциал, аграрный потенциал и спровоцировать продовольственный кризис. Не только в Украине – в мире… Но я уверен, что мы сможем все это преодолеть. Я уверен, вместе мы сможем создать еще больший потенциал. И стать действительно глобальной аграрной силой", – сказал президент.
Он пригласил Нидерланды присоединиться к проекту восстановления Украины по окончанию войны.
Зеленский также обратился к премьер-министру страны Марку Рютте, отметив, что от Нидерландов "очень зависит" вступление Украины в Евросоюз.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.
Президент центрального банка Нидерландов DNB Клаас Кнот заявил 18 марта, что в стране заморозили около €200 млн на российских счетах.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.