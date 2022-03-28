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Пивоваренные компании Heineken и Carlsberg полностью уходят из России

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Heineken и Carlsberg решили полностью уйти с российского рынка
Heineken и Carlsberg решили полностью уйти с российского рынка
Фото: depositphotos.com

Две крупные пивоваренные корпорации Heineken (Нидерланды) и Carlsberg (Дания) 28 марта объявили о своем решении уйти с российского рынка из-за войны против Украины.

Carlsberg Group еще 9 марта объявила о проведении стратегического обзора своего присутствия в России. 

"Основываясь на этом обзоре, мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полной продажи нашего бизнеса в России, что мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершении у нас не будет присутствия в России", – заявили в компании.

В корпорации добавили, что их российский бизнес "будет переоценен по справедливой стоимости, что приведет к значительным неденежным отчислениям на обесценение". До окончания продажи бизнеса в компании пообещали продолжать выплаты 8400 своим российским сотрудникам.

Heineken, которая ранее объявила о приостановке инвестиций и экспорта в РФ, 28 марта сообщила, что владение бизнесом в России "больше не является устойчивым и нежизнеспособно в текущих условиях". Как итог компания тоже уходит с российского рынка.

"Мы не получим прибыли от какой-либо передачи прав собственности, и мы ожидаем, что обесценение и другие неденежные исключительные расходы составят в общей сложности около 0,4 млрд", – отметили в компании.

Штат сотрудников Heineken в России составляет 1800 человек, компания пообещала к концу года выплатить им зарплаты и "сделать все возможное, чтобы обеспечить их занятость в будущем".

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 450 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть супермаркетов Auchan и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, пиво, бизнес, война России против Украины
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