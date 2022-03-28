Пивоваренные компании Heineken и Carlsberg полностью уходят из России

Carlsberg Group еще 9 марта объявила о проведении стратегического обзора своего присутствия в России.

"Основываясь на этом обзоре, мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полной продажи нашего бизнеса в России, что мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершении у нас не будет присутствия в России", – заявили в компании.

В корпорации добавили, что их российский бизнес "будет переоценен по справедливой стоимости, что приведет к значительным неденежным отчислениям на обесценение". До окончания продажи бизнеса в компании пообещали продолжать выплаты 8400 своим российским сотрудникам.

Heineken, которая ранее объявила о приостановке инвестиций и экспорта в РФ, 28 марта сообщила, что владение бизнесом в России "больше не является устойчивым и нежизнеспособно в текущих условиях". Как итог компания тоже уходит с российского рынка.

"Мы не получим прибыли от какой-либо передачи прав собственности, и мы ожидаем, что обесценение и другие неденежные исключительные расходы составят в общей сложности около €0,4 млрд", – отметили в компании.

Штат сотрудников Heineken в России составляет 1800 человек, компания пообещала к концу года выплатить им зарплаты и "сделать все возможное, чтобы обеспечить их занятость в будущем".