KFC временно закрывает все рестораны в РФ, Pizza Hut – в процессе

Также компания сейчас завершает соглашение по приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в РФ.

"Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и направить всю прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность", – говорится в сообщении.

Компания отметила, что планирует выделить $1 млн Красному Кресту для поддержки пострадавших от войны в Украине. Кроме того, франшизы Yum! Brands в близлежащих регионах обеспечивают питанием беженцев.