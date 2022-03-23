Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России

Nestlе – крупнейшая в мире компания в сфере производства продуктов питания и напитков Фото: depositphotos.com

"Пока в Украине бушует война, наша деятельность в России будет сосредоточена на обеспечении населения основными продуктами питания, такими как детское питание и лечебное/больничное питание, а не на получении прибыли... В дальнейшем мы приостанавливаем работу таких известных брендов Nestle, как KitKat и Nesquik, среди прочих", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что уже прекратили второстепенный импорт и экспорт в Россию и из России, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в стране.

"Конечно, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России. Хотя мы не рассчитываем получить прибыль в стране или платить какие-либо налоги в обозримом будущем в России, любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи", – добавили в корпорации.