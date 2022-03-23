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Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России

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Nestlе крупнейшая в мире компания в сфере производства продуктов питания и напитков
Nestlе – крупнейшая в мире компания в сфере производства продуктов питания и напитков
Фото: depositphotos.com

Швейцарская корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России. Об этом компания заявила на своем сайте.

"Пока в Украине бушует война, наша деятельность в России будет сосредоточена на обеспечении населения основными продуктами питания, такими как детское питание и лечебное/больничное питание, а не на получении прибыли... В дальнейшем мы приостанавливаем работу таких известных брендов Nestle, как KitKat и Nesquik, среди прочих", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что уже прекратили второстепенный импорт и экспорт в Россию и из России, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в стране.

"Конечно, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России. Хотя мы не рассчитываем получить прибыль в стране или платить какие-либо налоги в обозримом будущем в России, любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи", – добавили в корпорации.

Контекст:

Как отмечают в корпорации, Nestlе – крупнейшая в мире компания в сфере производства продуктов питания и напитков, представленная в 186 странах. Ее сотрудниками являются 270 тыс. человек.

Nestlе принадлежат более 2 тыс. брендов, среди которых NescafeNuts, Purina One, Gourmet, L'Oreal, Garnier, Maybelline, Vichy и другие. Во владении Nestle также ряд украинских брендов: "Торчин", "Світоч", "Мівіна".

После начала полномасштабной войны РФ против Украины многие компании ушли с рынка РФ или приостановили там свою деятельность. Nestle отказывалась это делать.

Из-за этого крупнейшая в мире хакерская группировка Anonymous 22 марта взломала базу данных швейцарской корпорации и слила ее в сеть.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Nestle, война России против Украины
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