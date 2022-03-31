Война в Украине для многих становится рутиной, но не для украинцев, чьи жизни под угрозой каждую минуту – Зеленский

Об этом 31 марта в видеообращении к парламенту Нидерландов (Генеральным штатам) заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.
"36 дней. Именно столько наше государство и наш народ один на один против армии, которую назвали сильнейшей в мире. Россия готовилась против нас, против свободы десятки лет. Они накапливали смертельные ресурсы столько, сколько каждая европейская страна может потратить на жизнь. И сейчас эти российские ресурсы работают на полную... Как бы страшно это не звучало, но люди уже начинают привыкать", – сказал Зеленский.
В мире начинают "пропускать просто мимо себя все, что слышат о войне" в Украине – "привыкать к новостям о новых бомбардировках мирных городов, о новых ударах ракет, привыкать к обновлению списка убитых", добавил глава государства.
"Ежедневные сообщения о количестве уничтоженных домов, обстрелянных городов, общин уже не вызывают эмоций. Для многих других война в Украине становится рутиной. К сожалению. Но это правда – рутиной. Но не для тех, чьи жизни под угрозой каждую минуту", – отметил Зеленский.
Он напомнил, что жители Мариуполя пребывают в полной блокаде более трех недель – "без еды, без воды, без элементарных медикаментов, без связи", вынуждены сидеть в подвалах, "просто чтобы не погибнуть под обстрелами".
"Мы сейчас находимся в таком моменте, когда мир должен действовать еще быстрее, чем в первый месяц войны, когда народы Европы и всего мира увидели, что делает Россия и все были наполнены желанием помочь. Но внимание и эмоции людей не фокусируются долго на одном и том же. Если ситуация не решается, люди могут переключиться на что-то другое. И мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней. Мы должны все вместе заставить Россию искать мир как можно быстрее", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства призвал Нидерланды предоставить оружие, которое поможет выгнать российских оккупантов из Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, после нападения на Украину боевые потери российских оккупантов составили около 17,5 тыс. человек. В ООН 27 марта подтвердили гибель 1119 мирных жителей, отметив, что "фактические цифры значительно выше".