Война в Украине для многих становится рутиной, но не для украинцев, чьи жизни под угрозой каждую минуту – Зеленский

Мы не имеем права дать войне РФ против Украины еще 36 дней, отметил Зеленский (на экране) в видеообращении в парламенте Нидерландов Фото: president.gov.ua

Об этом 31 марта в видеообращении к парламенту Нидерландов (Генеральным штатам) заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

"36 дней. Именно столько наше государство и наш народ один на один против армии, которую назвали сильнейшей в мире. Россия готовилась против нас, против свободы десятки лет. Они накапливали смертельные ресурсы столько, сколько каждая европейская страна может потратить на жизнь. И сейчас эти российские ресурсы работают на полную... Как бы страшно это не звучало, но люди уже начинают привыкать", – сказал Зеленский.

В мире начинают "пропускать просто мимо себя все, что слышат о войне" в Украине – "привыкать к новостям о новых бомбардировках мирных городов, о новых ударах ракет, привыкать к обновлению списка убитых", добавил глава государства.

"Ежедневные сообщения о количестве уничтоженных домов, обстрелянных городов, общин уже не вызывают эмоций. Для многих других война в Украине становится рутиной. К сожалению. Но это правда – рутиной. Но не для тех, чьи жизни под угрозой каждую минуту", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что жители Мариуполя пребывают в полной блокаде более трех недель – "без еды, без воды, без элементарных медикаментов, без связи", вынуждены сидеть в подвалах, "просто чтобы не погибнуть под обстрелами".

"Мы сейчас находимся в таком моменте, когда мир должен действовать еще быстрее, чем в первый месяц войны, когда народы Европы и всего мира увидели, что делает Россия и все были наполнены желанием помочь. Но внимание и эмоции людей не фокусируются долго на одном и том же. Если ситуация не решается, люди могут переключиться на что-то другое. И мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней. Мы должны все вместе заставить Россию искать мир как можно быстрее", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал Нидерланды предоставить оружие, которое поможет выгнать российских оккупантов из Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)