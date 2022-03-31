"Тирания должна проиграть". Зеленский призвал Нидерланды предоставить оружие, которое поможет выгнать российских оккупантов из Украины

Глава государства поблагодарил Нидерланды за уже предоставленную "беспрецедентную поддержку", но отметил, что Украине нужно больше оружия из-за интенсивности войны, которую 24 февраля начала РФ.

"Тирания должна проиграть. А чтобы это произошло, свобода должна получить все необходимое оружие для победы, для защиты. То оружие, которое есть на континенте, которое есть у вас, – сказал Зеленский. – Нам нужно оружие, которое поможет нам сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши, украинские, города, где Россия устраивает искусственный голод. Нам нужно такое оружие, которое позволит выгнать оккупантов с нашей земли: самолеты, танки, противовоздушные [ракетные комплексы] NASAMS и противотанковые [ракетные комплексы] Spike, снаряды, ракеты. Я надеюсь, вы найдете возможность помочь нам".

Война России против Украины. Главное (обновляется)